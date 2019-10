EsslingenGanz egal, ob es die „Kleinen Köche“ sind, die in Restaurantküchen Spätzle schaben, die „Jungen Medienmacher“, die dem Bundespräsidenten auf den Zahn fühlen, oder die Stadtführer, die Erwachsenen- und Kindergruppen die Reize ihrer mittelalterlichen Stadt näherbringen. Die Kinderbiennale bietet jungen Entdeckern eine Plattform, auf der sie ihre Interessen ausleben und in Kontakt mit der Gesellschaft treten können. Dabei nutzt sie gezielt Kooperationen mit der Wirtschaft. Jetzt haben Kinder und Erwachsene bei einem Empfang in den Räumen der IHK mit vielen Freunden und Unterstützern den runden Geburtstag des erfolgreichen Projekts