EsslingenDie Brendal Hotel Group, zu der das Esslinger Park Consul in der Grabbrunnenstraße gehört, will wachsen. Wie die Gruppe gestern mitteilte, wurde deshalb mit der Deutschen Hospitality eine Kooperationsvereinbarung für weitere Hotels abgeschlossen, die künftig unter der noch neuen Marke „Maxx by Steigenberger“ laufen sollen. Die Deutsche Hospitality ist die Dachmarke des Hotelunternehmens Steigenberger Hotels AG. Wie sich diese neue Kooperation auf das Esslinger Hotel auswirken wird, ist noch nicht klar. Wie die Eßlinger Zeitung aber aus sicherer Quelle erfahren hat, sollen die Gespräche dazu schon weit fortgeschritten sein.

