EsslingenDas Studium ist nun Geschichte – das gilt zumindest für einige der Absolventinnen und Absolventen des Wintersemesters an der Hochschule Esslingen. Nach der Verabschiedung im Neckar Forum dreht sich für die jungen Akademiker jetzt alles um die Zukunft. Einige wagen jedoch einen wehmütigen Blick zurück. „Mir hat es in Esslingen gut gefallen“, sagt Stefan Bührle. Der 26-Jährige hat seinen Bachelor in Gebäude-, Energie- und Umwelttechnik absolviert, nun steigt er bei der Firma Deerns, die Planungen für Gebäudetechnik anbietet, ins Berufsleben ein. Bei ihm kann die Hochschule unter anderem mit ihrem Lehrpersonal punkten. „Die Professoren sind hier