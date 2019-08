EsslingenSie warten schon seit geraumer Zeit auf eine Antwort, doch bisher hat sich noch nichts getan. Sie, das sind offenkundig drei Jugendliche, die sich „memory und Co.“ nennen und die ein schlechtes Gewissen haben. Aber der Reihe nach.

Direkt an der Esslinger Aufstiegstraße gibt es das Grundstück des ehemaligen Gartenbaubetriebs Raisch mit einem leer stehenden bungalowähnlichen Gebäude darauf. Dieses hat schon bedeutend bessere Zeiten erlebt und die Natur schickt sich an, Grundstück und Haus gleichermaßen zurückzuerobern. Aber es gibt noch Leben in dem Gebäude – zumindest zeitweilig. Drei junge Leute finden sich gelegentlich in einem Teil des