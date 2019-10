Esslingen (red) Markus Sommerer kommt aus Esslingen, ist Fan der Stuttgarter Kickers - und jetzt um 100 000 Euro reicher. Doch in der ZDF-Show „Der Quiz-Champion“ am Samstagabend heimste Markus Sommerer nicht nur Geld, sondern auch Sympathiepunkte ein. Im Moment seines TV-Triumphs ließ der 45-Jährige seinen Gefühlen freien Lauf. Der Esslinger riss die Arme in die Luft und hielt seine Hände vors Gesicht, Tränen kullerten aus seinen Augen. „Ich habe es geschafft“, rief er Millionen TV-Zuschauern aus voller Kehle entgegen.

Markus Sommerer arbeitet als Vertriebsleiter und fährt in seiner Freizeit gerne mit dem Motorrad oder seinem alten VW-Käfer durch die Gegend. Vor den Fernsehbildschirmen verfolgten am Samstag rund 4,1 Millionen Zuschauer das laut Sender „härteste Quiz Deutschlands“ mit Moderator Johannes B. Kerner. In der Rateshow stellte sich der zweifache Vater fünf prominenten Experten in ihren Spezialgebieten, um am Ende „Der Quiz-Champion“ zu werden.