Esslingen (red)Der erste Bauabschnitt zur Sanierung des Geiselbachkanals steht vor dem Abschluss. Am Donnerstag erfolgte der sogenannte Lückenschluss: Das letzte glasfaserverstärkte Kunststoffrohr wurde verbaut und der sanierte Abwasserkanal wieder in Betrieb genommen.

Nun wird die blaue Abwasserführung über der Straße zurückgebaut. Da dies entgegen der ursprünglichen Aussage der zuständigen Spezialfirma aufgrund der beengten Platzverhältnisse nicht unter laufendem Verkehr erfolgen kann, wird ab Montag, 27. Januar, bis zum 7. Februar die Geiselbachstraße jeweils zwischen neun Uhr und 20 Uhr beidseitig gesperrt. Um die verkehrlichen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, bleibt die Straße zwischen 20 Uhr und neun Uhr stadteinwärts geöffnet.

Während der Sperrzeiten werden Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen stadteinwärts in Höhe des Weinguts Kusterer in die Untere Beutau geleitet und mittels der bestehenden Rampe über die Geiselstraße zurück in die Geiselbachstraße geführt. Lediglich fünf öffentliche Parkplätze, die den Verkehrsfluss beeinträchtigen würden, fallen zugunsten der Umleitung weg.

Für größere Fahrzeuge sind die Straßenverhältnisse der Unteren Beutau zu eng. Sie müssen, ebenso wie der stadtauswärtige Verkehr, die Umleitung über den Hirschlandkopf und die Barbarossastraße nehmen. Die Umleitung für den Fuß- und Radverkehr verläuft nach wie vor über die Mittlere Beutau.

Busverkehr nicht beeinträchtigt

Linienbusse, Müllabfuhr, Rettungskräfte und der Anlieferverkehr für ansässige Firmen können die Geiselbachstraße weiterhin ganztägig nutzen. Anlieger können während der Sperrung zwar nicht aus der Augustinerstraße in die Geiselbachstraße einfahren, haben aber über die Mittlere Beutau durchgehend freien Zugang zu ihren Grundstücken.

Ab dem 8. Februar greift dann wieder die derzeitige Einbahnstraßenregelung. Bis März werden dann die bestehenden Kanalschächte ersetzt, die Baugruben verfüllt und letztlich die Oberflächen wieder hergestellt. Ende März beginnt schließlich der zweite Bauabschnitt. Während einer 15-monatigen Vollsperrung der Straße wird dann der obere Teil des Geiselbachkanals bis zur Sulzgrieser Steige in offener Baugrube neu gebaut sowie der Straßenbau im gesamten Bereich erneuert.