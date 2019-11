EsslingenDie kulinarische Vielfalt in Esslingen entwickelt sich positiv. Läuft man durch die Stadt, sieht man vielfältige Speiseangebote – von griechischer über italienische bis hin zur klassisch schwäbischen Küche. Das Entenmanns am Rathausplatz, Kielmeyers Besen am Marktplatz, Galleria Zeus in der Bahnhofstraße sind nur einige Adressen, die vielen Esslingern ein Begriff sind. Was der Stadt bisher noch gefehlt hat, war die französische Küche. Das ändert sich am kommenden Sonntag. Mit dem „La Galette“ eröffnet Sascha Mädrich im Unteren Metzgerbach ein französisches Bistro, das typische Speisen aus der Bretagne