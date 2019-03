Esslingen Gartentage, verkaufsoffener Sonntag, Autoausstellung, Entenrennen, Spieleparadies sowie zahlreiche Aktionen in der Innenstadt sollen die ganze Familie ansprechen und für eine belebte Innenstadt sorgen. Im Vordergrund solcher Veranstaltungen stehe immer, die Attraktivität der Stadt zu steigern. So fasste Michael Metzler, der Geschäftsführer der Esslingen Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) das Ziel solcher und ähnlicher Veranstaltungen zusammen. An den beiden Tagen will sich Esslingen als interessantes Ziel in der Region und als attraktive Einkaufsstadt präsentieren.

An beiden Tagen verwandelt sich die Altstadt in einen großen grünen Garten, in dem es an jeder Ecke etwas zu entdecken geben soll. Eventmanager Til Maehr wird wieder die zweitägigen Gartentage organisieren. Bis zu 180 Stände sind in der Ritterstraße, Strohstraße, am Postmichelbrunnen und Blarerplatz aufgebaut. 15 Gärtner aus der Region stellen ihre Stauden, Edelhölzer und Kräuter aus. Da der Termin der Esslinger Gartentage mit anderen Gartenmärkten in Süddeutschland zusammenfällt, hat Maehr einige Grünanbieter weniger buchen können. Dafür soll es mehr Kunsthandwerkliches und Antikes in der Strohstraße geben. Der frühe Termin Anfang April hat aber noch einen Einfluss auf das Angebot: „Grünes wird viel zu sehen sein, Blühendes weniger“, schätzt Maehr.

Und als Markt vor Ostern bieten die Gartentage ausgeblasene und kunstvoll verzierte Eier, Holz- und Wollwaren und Hasen aller Art. Am Blarerplatz ist Gartentrödel zu finden, Kurioses, Seltenes und Edles. Ergänzt wird das Angebot durch die Gartenbaubetriebe am Alten Rathaus, die das City Marketing organisiert. Für zwei Tage ist auch die Wohnmesse „Wohnen 2019“ im Alten Rathaus geöffnet. Designer, Handwerker und Wohngestalter zeigen dort Ideen für Haus und Wohnung.

Am Sonntag um 11 Uhr öffnet die Autoschau auf dem Marktplatz. Neun Autohäuser aus der Region zeigen zwölf Marken und stellen 70 Fahrzeuge aus. Weiter geht es um 12 Uhr mit dem Entenrennen. Der Round Table Esslingen organisiert die Benefizveranstaltung, bei der 7000 Enten zwischen Maille und Agnesbrücke um die Wette schwimmen. Der Verkauf der Lose zu vier Euro ist bereits im vollen Gang. Wer auf die schnellsten Enten setzt, kann einen der 200 Preise gewinnen. Der erste Preis ist ein E-Bike. Table-Vizepräsident Peter Freitag schätzt, dass mindestens 24 000 Euro zusammenkommen. Die Summe geht an Wildwasser, Agapedia und an das Kinderkrebs-Projekt „Fruchtalarm“. Von 13 bis 18 Uhr öffnen die Geschäfte der Innenstadt und an den Randgebieten. Von 11 bis 18 Uhr können sich Erwachsene und Kinder beim Spieleparadies auf dem Hafenmarkt treffen. Speisen und Getränke gibt es bei Foodtrucks, Händlerständen und bei der örtlichen Gastronomie. Mehr dazu unter http://esslinger-fruehling.de