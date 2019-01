Anzeige

EsslingenHans M. (Name geändert) war regelmäßig Gast in der Sauna im Merkel’schen Schwimmbad. Als es noch einen oder zwei separate Schwitz-Termine nur für Herren gab. Doch das ist lange, lange her. Seit die Stadtwerke Esslingen (SWE) die neugestaltete Saunalandschaft 2005 wieder eröffneten, gibt es zwar neben den geschlechtergemischten Zeiten nach wie vor drei Angebote in der Woche, die den Damen vorbehalten sind. Aber seit Anfang 2006 keine Exklusiv-Zeiten mehr für die Männer. „Seitdem bin ich mit meiner Frau nach Nürtingen ausgewichen. Sie ist schwimmen und ich bin in die Sauna gegangen“, sagt der 72-jährige Esslinger. Denn das Hallenbad in der Hölderlinstadt gehört zu den wenigen Wellness-Einrichtungen in der Region, bei denen die Herren beim Schwitzen unter sich sein können: jedenfalls dienstags von 13 bis 22 Uhr.

Doch das will Hans M. nicht mehr länger einfach so hinnehmen. Er hat sich Rechtsbeistand geholt und bei den Stadtwerken Esslingen ein separates Angebot für Männer im Merkel’schen eingefordert. Hans M.: „Ich fühle mich vom Geschlecht her diskriminiert.“ Er sei rechtsschutzversichert und bereit, in dieser Sache „bis vors Europäische Gericht“ zu ziehen. Diese Ungleichbehandlung sei „gemäß § 19 Abs. 1 Nummer 1 AGG unzulässig“ und verstoße auch „gegen die europäische Richtlinie 2004/103/EG zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen“.

Und so haben die Stadtwerke Esslingen ein entsprechendes Schreiben seiner Anwältin bekommen und ihrerseits ihre eigene Justiziarin auf den Fall angesetzt. Die Rechtsanwältin von Hans M. wird in diesen Tagen einen Brief der Stadtwerke bekommen. In dem steht, dass die Stadtwerke ihrem Mandanten kein separates Männer-Angebot machen müssen. Grob vereinfacht argumentieren die Stadtwerke damit, dass zwar eine Ungleichbehandlung vorliege. Für die man jedoch sachliche Gründe anführen könne. Die Frauensauna diene dem Schutz der Intimsphäre gezielt von Frauen. Man bestreite nicht, dass auch Männer sich in ihrer Intimsphäre gestört sehen könnten. Doch die Frauen seien generell gefährdeter. Zudem komme mit der Frauensauna im Merkel’schen Schwimmbad eine für die Stadtwerke wirtschaftlich attraktive Zielgruppe zum Zug. So habe man vom 13. September 2005 bis 30. Dezember 2005 einen Testlauf mit separaten Männer- und Frauenangeboten durchgeführt. Die Frauensauna sei fast doppelt so gut belegt gewesen wie die Herrensauna. SWE-Chef Thomas Isele: „Unsere aktuellen Zahlen belegen, dass die Frauensauna mit 49 Prozent und die gemischt genutzte Sauna mit 51 Prozent nahezu die gleiche Anzahl von Gästen aufweisen.“ Die Stadtwerke berufen sich in ihrer Argumentation auch auf eine Fallsammlung aus dem Jahr 2012 der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Der Wunsch nach einem Männertag in der Sauna könne durchaus abgelehnt werden, heiße es dort. Das ändere nichts daran, dass separate Angebote für Frauen weiterhin erwünscht seien. Schutzbedürfnisse könnten auch einseitig berücksichtigt werden.

„Eigentlich spielt dieses Nischen-Angebot bundesweit keine Rolle mehr – im Gegensatz zur Frauensauna, die zumeist einmal in der Woche stunden- oder tageweise angeboten wird“, sagt Hans-Jürgen Gensow über das exklusive Herren-Schwitzen. Er ist Pressesprecher des 700 Mitglieder starken Branchenverbands Deutscher Sauna-Bund, dem zwei Drittel der deutschen Saunabetriebe angehören. Auch das Merkel’sche Schwimmbad Esslingen. In der Fachzeitschrift „Sauna & Bäderpraxis“ des Verbands wird 2008 jedenfalls in einem ähnlichen Fall ein Fachanwalt für Verwaltungsrecht zitiert. Der argumentiert ebenfalls mit dem besonderen Schutz der weiblichen Intimsphäre, da die Frauen „allgemein einer größeren Gefahr vor sexuellen Belästigungen ausgesetzt sind“.

So richtig darben müssen die Männer rund um Esslingen freilich nicht. Wer lieber unter seinesgleichen sein will, wird sich sicher in Nürtingen wohl fühlen. „Für uns gilt seit langem: Gleiches Recht für alle. Wie die Herren gucken, so gucken auch die Damen“, sagt Susanne Weisheit, Pressesprecherin der Stadt Nürtingen, und hat Verständnis für die Exklusiv-Wünsche der Herren. „So wie die Damen gern auch einmal unter sich sein wollen, möchten wir dies den männlichen Badegästen auch anbieten“, sagt auch Jens Böhm, Pressesprecher der Bäderbetriebe Stuttgart, und verweist auf die grundsätzlich geschlechtergetrennte Sauna im Mineralbad Berg und die Herrenzeiten in Cannstatt sowie in Heslach. Und was meint Hans M. zum Thema Gucken? „Ach wissen Sie, auf beiden Seiten gibt es Schönes und weniger Schönes zu sehen.“