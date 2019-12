EsslingenKalte Füße und eisige Hände waren gestern. Nun können es die Fahrer von Elektrofahrzeugen mollig warm haben. Der Automobilzulieferer Eberspächer in Esslingen produziert motorunabhängige Standheizungen für den Einsatz im WORK XL von StreetScooter in Aachen, einer Tochter der Deutschen Post. In den wendigen, gelben Postautos herrscht somit auch bei arktischen Minusgraden eine angenehme Wohlfühltemperatur, ohne dass die Transaktionsbatterie an Leistungsfähigkeit verliert und die Reichweite der vollelektrischen Kleintransporter leidet. Die Eßlinger Zeitung sprach darüber mit Rafael Kölbel, General Manager der Eberspächer Heizung Vertriebs-GmbH & Co.