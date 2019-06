Esslinger Feste ohne Plastikfeste?

CDU will Einmalbecher bei Veranstaltungen verbieten lassen - doch hilft das auch weiter?

Die Esslinger CDU-Gemeinderatsfraktion will Einmalbecher und Co. bei Veranstaltungen verbieten lassen. Theoretisch ist das wahrscheinlich möglich. Auch in der Praxis?