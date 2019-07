EsslingenZum 46. Mal haben die Esslinger am Wochenende ihr großes Stadtfest gefeiert. Das Bürgerfest präsentierte wieder die Vielfalt des Lebens, des bürgerschaftlichen Engagements und der Kultur in der Stadt. 90 Vereine und Organisationen, und damit so viele wie noch nie, blätterten mit Information und internationaler Kulinarik, mit Musik, Tanz und Mitmachangeboten das breite kulturelle Spektrum in Esslingen auf.

Hecht und Krokodil: Für humorbegabte Geister kann ein Flohmarktstand neben Dekorativem und Nützlichem auch durchaus Anregendes bereithalten. So lugte an einem der Stände zwischen allerlei Küchenutensilien,