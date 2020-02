EsslingenNoch einmal Prost Neujahr, noch einmal Neujahrsempfang mit einem Politiker aus der überregionalen Politik: Der Ortsverband der FDP hatte sich am Sonntag den aus Münsingen stammenden Andreas Glück eingeladen, der auf verschiedenen Ebenen der Politik wirkte: seit 2009 in der Kommunal- und seit 2011 in der Landespolitik. Inzwischen ist er in Europa angekommen als Abgeordneter des Europäischen Parlaments. Er sprach über seine Arbeit im Rahmen der EU. Renata Alt, Bundestagsabgeordnete und Außenpolitikerin aus Nürtingen spannte diesen Rahmen noch etwas weiter und fügte ihm eine osteuropäisch-russische Komponente hinzu. Der Anfang der Neujahrsreden