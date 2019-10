Esslingen"Wir sind kein Schlaraffenland!“ Mit diesen Worten wandte sich die Richterin am Esslinger Amtsgericht am Mittwoch an den Angeklagten. Der 26-jährige Esslinger musste sich vor Gericht verantworten, weil er drei türkische Staatsangehörige mit seinem Auto über die österreichisch-deutsche Grenze bei Kiefersfelden gebracht haben sollte. Es habe sich bei den Personen um seine Schwiegermutter und die Brüder seiner Frau gehandelt, die gesondert angeklagt ist.

Am 12. Dezember 2018 hätten der Angeklagte und seine Frau einen Anruf erhalten, dass die Familienmitglieder an der Grenze stünden. „Meine Frau sagte, wir müssen dahin fahren“, so der Angeklagte. „Ich konnte sie nicht da lassen. Ich weiß, dass es ein Fehler war.“ Kurz nachdem der 26-Jährige und seine Frau mit ihren Mitfahrern die Grenze überquert hatten, wurden sie von der Polizei angehalten und zur Vernehmung mitgenommen. „Zunächst stand die Aussage im Raum, dass die Familie nur eine Reise nach Deutschland unternehmen und im Anschluss nach Italien zurückkehren wolle“, sagte ein Polizeibeamter der Polizeiinspektion Rosenheim, der den Angeklagten auf der Wache vernommen hatte. Dann habe der Angeklagte aber angegeben, dass seine Angehörigen gekommen waren, um Asyl zu beantragen. Auf die Frage der Richterin, ob für die Einreise der drei Türken Geld geflossen sei, antwortete der Polizist mit einem klaren Nein. Ein Schleuser sei der Angeklagte nicht. Die Angehörigen seien allerdings über mehrere Schleuser bis an die deutsche Grenze gebracht worden. „Es kann nicht sein, dass Leute nach Deutschland kommen, die dazu kein Recht haben“, so die Richterin. „Es sind sehr viele Menschen, die eingeschleust werden und dann in erster Linie von uns gepflegt werden. Wir müssen uns schützen gegen solche Menschen.“ Sie sei der Meinung, Schleuser – aber auch Menschen, die anderen unentgeltlich bei der illegalen Einreise helfen – „müssen heftigst bestraft werden. Unser Land hat nicht unendlich Kapazitäten und wir haben eh schon Schwierigkeiten, die Leute unterzubringen, die zu uns kommen.“

Richterin halbiert Geldstrafen-Forderung

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft forderte aufgrund der drei tateinheitlichen Fälle, dass die Strafe sich nicht an der Mindestgrenze bewegen könne. Allerdings sei der Angeklagte nicht einschlägig vorbestraft und habe im Zuge seines Geständnisses „eine gewisse Reue gezeigt.“ Sie forderte eine Geldstrafe in Höhe von 180 Tagessätzen zu je 40 Euro (7200 Euro). Der Angeklagte, der keinen Verteidiger an seiner Seite hatte, zeigte sich von der Höhe der Geldstrafe schockiert. „Wie soll ich das denn machen? Ich gebe zu, dass ich Schuld habe, aber von meiner Familie sind schon sieben Leute gestorben, und ich wollte einfach nicht, dass meine Frau auch ihre Familie verliert. Ihr Bruder hatte schon zehnmal einen Brief bekommen, dass er zum Militär gehen muss.“ Die Richterin blieb in ihrem Urteil am Ende deutlich unter der Forderung der Staatsanwaltschaft. Mit 120 Tagessätzen à 30 Euro (3600 Euro) muss der Angeklagte lediglich die Hälfte zahlen. Die Richterin erlaubte dem 26-Jährigen zudem, die Strafe in Raten von jeweils 100 Euro abzubezahlen. „Ich sehe, dass Sie Ihre Familie unterstützen und Ihre Schulden abbezahlen müssen“, sagte sie zur Erklärung. Die Richterin begründete ihr Urteil damit, dass sie es bei einer Geldstrafe belassen hatte, weil „es ja wohl in dem Sinne nur ein Liebesdienst an Ihrer Frau war“. Aber ein vierstelliger Betrag sei gerechtfertigt. „Wir müssen Schleusern und Menschenhändlern den Garaus machen“, sagte sie.

Der Angeklagte trägt außerdem die Kosten des Verfahrens. Er hat die Möglichkeit, innerhalb einer Woche gegen das Urteil Einspruch einzulegen oder aber in Revision zu gehen. Er entschuldigte sich im Anschluss an die Urteilsverkündung: „So etwas will ich nicht wieder machen.“