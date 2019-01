EsslingenDas Musikgeschäft ist schnelllebig und immer wieder überraschend. Und es schreibt seine eigenen Geschichten – wie die des Esslinger Elektro-Pop-Duos The Second Sight. Dierk Budde und Alexander Vlassakakis hatten sich in den 90er-Jahren einen Namen gemacht – selbst Szene-Größen wie Depeche Mode nahmen die Songs wohlwollend zur Kenntnis. „Very ambitious“, lobte deren Keyboarder Alan Wilder, als er anlässlich eines Auftritts in Stuttgart zwei Songs von The Second Sight zu hören bekam. Viele hätten darauf gewettet, dass dem Esslinger Duo eine große Karriere bevorstehen würde. Doch nach dem erfolgreichen Album „From the Dark into the Sun“ und einer