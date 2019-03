EsslingenBösartige Tumoren und ihre krebsspezifischen Eigenschaften in einem einfachen Bluttest frühzeitig erkennen und das ohne belastende Röntgenstrahlen? Das ist aus Sicht von Professor Thorsten Kühn, Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe und Leiter des Interdisziplinären Brustzentrums am Klinikum Esslingen, ein äußerst erstrebenswertes Ziel. An dem arbeiten seit ein paar Jahren verschiedene Wissenschaftler auf der ganzen Welt. Dass nunmehr Heidelberger Forscher um die Arbeitsgruppe von Professor Christof Sohn an die Bild-Zeitung herangetreten sind, die deren vorläufige Ergebnisse unter der Überschrift „Bluttest erkennt Brustkrebs“