EsslingenMit der Formation Jazzin’ the Night ging am Donnerstag das zweite Konzert der diesjährigen Reihe Jazz beim Dulkhäusle über die Bühne. Aufgrund des kühlen und feuchten Wetters wurde in der Gaststube musiziert und die rund 60 Besucher erlebten einen von großer Spiellaune und fröhlichen Interpretationen klassischer Jazz-Preziosen geprägten Abend.

„Das verspricht, ein familiärer Jazz-Abend zu werden“, begrüßte Eckhart Fischer, Vorsitzender des Vereins Live-Musik Esslingen, die Besucher. Rund 20 Konzerte organisiert der Verein jährlich während der Sommermonate bei der Gaststätte und löst damit die Konzertreihe im Jazzkeller in der Webergasse