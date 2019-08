EsslingenReinigen, Fugen, Reparieren, Austauschen: Das sind nur einige der Arbeiten, die jedes Jahr in Angriff genommen werden müssen, wenn im Merkel’schen Bad in Esslingen Revision angesagt ist. „Wir müssen in dieser Zeit alle Reparaturen erledigen, die bei laufendem Betrieb nicht möglich wären“, erklärt Michael Werner, der Leiter der Esslinger Bäder. Jedes Jahr mit Beginn der Sommerferien wird in den drei Schwimmbecken des Bades – dem Jugendstilbecken, dem Sportbecken und dem Lehrschwimmbecken – das Wasser abgelassen.

„Das geschieht beim Jugendstilbecken relativ schnell. Innerhalb von ein paar Stunden werden die 155 Kubikmeter Wasser