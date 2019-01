EsslingenSie hatten sich zwar über beide Ohren verschuldet – die Mitglieder der jüdischen Gemeinde, die Anfang des Jahres 1819 das ehemalige Zunfthaus der Schneider im Heppächer gekauft und es zur Synagoge umgebaut hatten. Doch liefen sie fortan nicht mehr Gefahr, dass ihnen – wie im Jahr zuvor geschehen – der gemietete Betsaal gekündigt werden konnte. In dem stolzen Fachwerkhaus mitten in der Altstadt feierte die jüdische Gemeinde fast 120 Jahre lang ihre Gottesdienste, bis das Gebäude am frühen Nachmittag des 10. November 1938 von einem aufgeputschten Mob gestürmt wurde. Nach einer von der Esslinger NSDAP auf dem Marktplatz initiierten Kundgebung