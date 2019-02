EsslingenEsslingen hat einen neuen obersten Gesetzeshüter. Zwar ist Markus Schweikert schon seit Beginn des Jahres als Polizeidirektor des Polizeireviers Esslingen tätig, offiziell eingeführt wurde er jedoch erst jetzt. Schweikert übernimmt das Revier von Rainer Trettel, der seit März vergangenen Jahres, als Polizeidirektor Peter Schubert in den Ruhestand verabschiedet wurde, das Zepter vorübergehend in der Hand hielt. Der Neue freut sich auf seine Aufgabe in Esslingen: „Ich habe ein funktionierendes, starkes Revier vorgefunden.“ Zuvor arbeitete Schweikert neun Jahre lang im Innenministerium, war dort für Personalentwicklung, Aus- und Fortbildung sowie