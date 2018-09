EsslingenMarkus Raab, Esslinger Bürgermeister für das Ordnungs-, Sozial-, Kultur- und Schulwesen, hört auf. Zusammen mit seiner Frau zieht es ihn nach Spanien – in etwa einem Jahr wagt er „den Sprung in einen anderen Kulturkreis“. Unzufrieden mit der Situation in Esslingen? Seine Entscheidung, sich nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit zum 31. August 2019 nicht mehr für den Posten zu bewerben, habe nichts mit seiner beruflichen Situation in Esslingen zu tun, versichert Raab. Vielmehr stecke dahinter eine längerfristige Lebensplanung.

Eigentlich wollte Markus Raab ja nach Mexiko auswandern. Mit diesem Land verbindet ihn eine enge Beziehung, zumal