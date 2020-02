EsslingenElf Partnerstädte, das ist für eine Stadt in der Größe Esslingens rekordverdächtig. Und keine einzige dieser Städtebeziehungen besteht nur auf dem Papier, alle sind in unterschiedlichem Umfang aktiv – das ist in Zeiten von wachsendem Nationalismus und Europafeindlichkeit sehr wichtig, findet nicht nur Katrin Radtke, die Leiterin des Referates für Städtepartnerschaften und internationale Beziehungen bei der Stadt. Die ersten Begegnungen 2020 haben schon stattgefunden. So war eine Delegation mit dem Bürgermeister und anderen Vertretern aus dem polnischen Piotrków Trybunalski zu Gast. Hier bestehe Interesse am Austausch und an Hospitationen in der