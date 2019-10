EsslingenWenn die Eltern im März ihre Kinder an einer weiterführenden Schule in Esslingen anmelden wollen, haben sie voraussichtlich eine Wahlmöglichkeit mehr. Nach der Gemeinderatsklausur sieht alles danach aus, dass im kommenden Schuljahr tatsächlich eine neue Realschule mit zwei Klassen im sogenannten Neubau der Adalbert-Stifter-Schule an den Start geht. Und dass ab Dezember 2021 der Altbau der bisherigen und derzeit leer stehenden Werkrealschule abgerissen und neu gebaut wird. Zum Schuljahr 2023/24 soll den Schülern dort dann eine fertig ausgebaute dreizügige neue Realschule zur Verfügung stehen. Kostenpunkt: Rund 10,5 Millionen