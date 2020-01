EsslingenGlanz und Gloria über der Neuen Weststadt: klimaneutraler Stadtteil, neue Hochschule, Millionenförderungen durch den Bund. Neu, neu, neu! Ganz viel Zukunft!

Das ist die eine Seite der Fleischmannstraße. Auf der anderen Seite ist die andere, die alte Weststadt, gewachsen im 19. Jahrhundert während der großen Zeit, als die Maschinenfabrik Lokomotiven baute. Eines der alten Häuser kleidet sich zurzeit im Baugerüst – irgendetwas tut sich also. Ein enger Gang führt in einen kleinen Hinterhof. In einer Ecke eine Holzbank, angekettet. Damit niemand sie mitnimmt. In einer anderen Ecke ein mit Klebeband zusammengeflickter Wäscheständer.