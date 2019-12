EsslingenTrotz eines Gewerbesteuereinbruchs will Esslingen weiter investieren. „Der Einbruch in diesem Jahr kam zwar heftig, aber nicht ganz überraschend“, sagte Oberbürgermeister Jürgen Zieger in einem Gespräch mit der Eßlinger Zeitung. „An den wichtigsten Investitionsprojekten halten wir aber fest.“ Entgegen ursprünglichen Planungen muss Esslingen aufgrund geringerer Gewerbesteuereinnahmen mit 27 Millionen Euro weniger auskommen. Um verschiedene Großprojekte wie die Sanierung der Stadtbücherei oder dem Neubau von Schulen dennoch stemmen zu können, plant Esslingen, 60 Millionen Euro Schulden in den nächsten fünf Jahren aufzunehmen. Außerdem müssten