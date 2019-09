EsslingenDie Liste der Stellungnahmen und Bedenken ist lang. Und die Initiative „Rettet das Greut“ hat mit einem Schreiben an die Gemeinderäte samt anwaltlichem Anhang noch einmal darauf verwiesen, dass Klima, Arten- und Lärmschutz bei der geplanten Bebauung des Grüns zwischen Krummenacker und Serach nicht ausreichend berücksichtigt seien. Dennoch hat sich auch im neu zusammengesetzten Ausschuss für Technik und Umwelt nichts an der Mehrheit für das umstrittene Neubaugebiet Greut geändert. Die Verwaltung ist am Montag nur deshalb noch nicht in den Satzungsbeschluss gegangen, weil sie das Verfahren rechtssicher über die Bühne bringen will und deshalb den Hochwasserschutz für die benachbarten Bestandsgebäude, aber auch für die geplanten Neubauten in den Bebauungsplanentwurf eingearbeitet hat. Auch der zweite Bebauungsplan-Entwurf Alexanderstraße/Gollenholzweg ist mit den Stimmen der SPD, der Freien Wähler, der CDU und der FDP beschlossen worden und geht erneut in die öffentliche Auslegung.

77 neue Wohneinheiten

Gegenüber dem ersten Entwurf ändert sich in Sachen Bebauung nichts. In dem Neubaugebiet sollen 66 Wohnungen in Mehrfamilienhäuser und elf Reihenhäuser entstehen. Die 77 Wohneinheiten sind zugleich die zulässige Maximalzahl für das Areal. Weil mit dem neuen Hochwasserschutzgesetz von 2017 aber auch eine Änderung des Baugesetzbuchs verbunden war, dass die Vermeidung und Verringerung von Hochwasserschäden zum Hochwasserschutz gehört, wollte das Stadtplanungsamt auf Nummer sicher gehen. Um das Neubaugebiet und seine Nachbarschaft vor Überschwemmungen bei Starkregen zu schützen, will Franz Schneider vom Stadtplanungsamt den bereits vorhandenen Graben in der Grünfläche im Norden des Plangebietes renaturieren und durch entsprechende Geländemodellierungen naturnahe Mulden schaffen. Aus denen kann dann das Wasser langsam in die Kanalisation abfließen. Zudem soll im östlichen Teil des Areals in Richtung Gollenholzweg eine Böschung angelegt werden, sodass das Wasser vom Hang gegebenenfalls über den Weg abfließt.

Ein größeres Problem ist da schon der Lärm am Südrand des geplanten Neubaugebiets. Denn der liegt an der Alexanderstraße bereits jetzt „im gesundheitsgefährdenden Bereich“, musste Schneider einräumen. Er sprach von 60 bis 70 Dezibel. Die 360 zusätzlichen Autofahrten, die pro Tag aufgrund des Neubaugebiets erwartet würden, würden den Wert jedoch nur um „nicht wahrnehmbare“ 0,1 Dezibel – allerdings im Tagesschnitt – steigern.

Bei den Neubauten könne man vom Investor verlangen, entsprechend lärmschützend zu bauen. Aber bei den bestehenden Häusern gegenüber könne man von den Eigentümern keine Maßnahmen einfordern. Und die Stadt sei nicht verpflichtet, diese Aufgabe zu übernehmen. Allerdings müsse die Stadt im Zuge des Lärmaktionsplans an solche hochbelasteten Straßen – von denen es in Esslingen noch mehr gebe – ran. Aber was das Greut anbelange, sei es eine reine Abwägungssache, ob der Gemeinderat wegen einer – aus Sicht der Verwaltung – minimalen und nicht wahrnehmbaren Steigerung des Lärmpegels auf neue Wohnungen verzichten wolle. Schneider: „Die Initiative und ihre Anwälte sind da anderer Auffassung“. Das trifft auch auf die konträre Einschätzung der künftigen Frischluftzufuhr in die Innenstadt zu, zu der die jeweiligen Gutachter von Stadt und Initiative gekommen sind.

Für die Grünen betonte Jürgen Menzel, dass man gerade wegen der Frischluftschneise schon immer gegen eine Bebauungs des Greuts gewesen sei. „Wir werden deshalb auch heute gegen die Beschlussvorlage stimmen.“ Man warte auch immer noch darauf, dass die Stadt die Messergebnisse einer Masterarbeit vorlege. Aber da man keine Änderung der Mehrheitsverhältnisse im Ausschuss sehe, werde seine Fraktion keinen Antrag auf Baustopp stellen. Johanna Renz (Die Linke) hatte ebenso wie die Grünen Probleme mit der verringerten Kaltluftzufuhr in die Innenstadt. Und sie empfand den Lärm als umso belastender, als es dem Gebiet ohnehin schon an einem guten Verkehrskonzept fehle

Die SPD habe schwer und lange mit sich gerungen, so ihr Fraktionschef Andreas Koch. Letztendlich habe das Zünglein an der Waage aber dann doch für den Wohnbau ausgeschlagen. „Wir brauchen Wohnraum, und das Greut ist das einzige Baugebiet in RSKN.“ Die Bebauung sei maßvoll, die ökologischen Belange habe man berücksichtigt, und der Lärmproblematik müsse man sich ohnehin dann in einem anderen Zusammenhang stellen. Diese Meinung vertraten auch Eberhard Scharpf (Freie Wähler), Ernst Mauz (CDU) und Rena Farquhar (FDP).

Am Ende votierten drei Stadträte gegen den zweiten Bebauungsplan-Entwurf, sieben dafür.