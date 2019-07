EsslingenAm letzten Mittwoch vor den Sommerferien herrscht Stille an der Realschule Oberesslingen (RSO). Aber nicht, weil alle Schüler schon in Gedanken im Urlaub sind, sondern weil sie bei der Projektwoche „Krea-Ktiv“ ganz konzentriert bei der Sache sind. Die Jugendlichen verschönern das Schulgebäude, bekommen einen Einblick in die Arbeit der Schülerzeitung, lernen das Nähen oder verbessern ihre Kochkenntnisse. Die letzten Tage vor den Ferien sind also fest verplant. Doch was machen Schüler und Lehrer dann eigentlich in den Ferien? Bereiten sie sich schon auf das neue Schuljahr vor?

Ohne Fleiß kein Preis

„Also ich fahre erst mal in den Urlaub“,