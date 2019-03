EsslingenDen Bestand halten und sich ansonsten höchstens auf ein moderates Wachstum beschränken. Das sind die Vorgaben des Gemeinderats, wenn es um die Bevölkerungsentwicklung der Stadt geht. Auch das Aktionsbündnis lebenswertes Esslingen hatte während der zurückliegenden Beratungen über den Flächennutzungsplan 2030 die Position vertreten: „Esslingen soll keine Großstadt werden.“ Und wie sieht die Wirklichkeit aus? Die Esslinger Bevölkerung wächst kontunuierlich – die Lücke bis zur magischen Zahl von 100 000 Einwohnern wird zusehens kleiner. Hinzu kommt, dass der Druck auf das Siedlungsgebiet in und um Esslingen noch steigt. Das hat etwas mit dem Arbeitsplatzangebot zu tun und auch die Umwidmung großer Wohnungen in mehrere kleinere Einheiten spielt eine Rolle.

Für Esslingens Ersten Bürgermeister und Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht gelten die Vorgaben des Gemeinderats: „Wir haben keine Ambitionen, was das Erreichen der 100 000-Einwohner-Marke angeht.“ Ob sich diese Sicht mit der Wirklichkeit verträgt, steht auf einem anderen Blatt. Seit 2006 hat die Zahl der Esslinger Bürgerinnen und Bürger um 6000 zugenommen und das Statistische Landesamt verzeichnet weiter einen kontinuierlichen Anstieg auf fast 93 500 Einwohner. Dies entspricht dem zuletzt erfassten Stand vom Ende des dritten Quartals 2018. Blickt man auf die Region, dann liegt man bereits um etwa 120 000 Menschen über dem, was an Bevölkerungswachstum prognostiziert wurde.

„Wir haben nie damit gerechnet, dass es eine solche Dynamik in der Bevölkerungsentwicklung gibt“, sagt Wolfgang Ratzer, der Leiter des Esslinger Stadtplanungsamtes. Man werde von dieser Entwicklung geradezu überrollt. Dabei spielt die Rückkehr ehemaliger Stadtflüchter vom Land in den Ballungsraum in unserer Region kaum eine Rolle, weil die Infrastruktur auch in den ländlichen Gegenden mittlerweile gut ist. „Die Menschen kommen vor allem wegen der Arbeitsplätze“, betont Wolfgang Ratzer, und Baudezernent Wallbrecht unterstreicht: „Sobald junge Menschen ihre Ausbildung abgeschlossen haben, gehen sie dorthin, so es Arbeit gibt.“ Das trifft auf die Stadt und den Landkreis Esslingen allemal zu, wo der Fachkräftemangel mittlerweile zum größten Unsicherheitsfaktor für für die konjunkturelle Entwicklung geworden ist. So ergibt sich für Ratzer die vielleicht ungewollte aber immerhin logische Konsequenz: „Wir werden weiter wachsen.“

Die Folgen sind auf dem Wohnungsmarkt deutlich abzulesen. Die Stadt Esslingen liegt im bundesweiten Mietpspiegelindex bereits auf dem 16. Platz. Mit einem Quadratmeterpreis von 14,40 Euro muss bei Neu- oder Wiedervermietungen mittlerweile gerechnet werden. Der Mieterbund schlägt Alarm und der Deutsche Gewerkschaftsbund erklärt die zunehmende Wohnungsnot zum Thema Nummer eins vor den anstehenden Kommunalwahlen im Mai.

Und wie sieht Esslingens Antwort auf diese Herausforderung aus? Der geltende Flächennutzungsplan, wie er im vergangenen Jahr nach langen und schweren Geburtswehen gegen die Stimmen der Grünen von einer deutlichen Gemeinderatsmehrheit beschlossen worden ist, sieht bis zum Jahr 2030 etwa 3100 neue Wohnungen im Innenbereich der Stadt und auf Flächen im Außenbereich vor, die neu erschlossen werden müssen. Das Regierungspräsidium hat angesichts der Wohnungsknappheit wenig Verständnis für diese verhaltenen Neubaupläne und die Philosophie des Maßhaltens. Zwischen 100 und 150 Wohnungen werden derzeit in Esslingen pro Jahr neu gebaut. „Eigentlich brauchen wir das Doppelte“, um nur die aktuelle Enwicklung aufzufangen“, erklärt Wilfried Wallbrecht. Im Jahr 2017 sind übrigens nur 50 neue Wohnungen in Esslingen fertig geworden.

Ein Ende des schleppenden Fortschritts auf dem Wohnungsmarkt ist nicht in Sicht, auch wenn mit dem Greut, dem Gelände des VfL Post, der Flandernhöhe, der Breite in der Pliensauvorstadt und weiteren Wohnbauprojekten wie die an der Traifelbergstraße, der Ludwig-Jahn-Straße oder am Ina-Rothschild-Weg etliche Wohnbauprojekte in der Planung oder schon in der Realisierung sind. Die Verfahren sind langwierig, nicht zuletzt auch wegen des Protests von Bürgerinnen und Bürgern, die um den Bestand von Frei- und Erholungsflächen und von Frischluftschneisen fürchten. Dass dabei aber auch persönliche Interessen eine Rolle spielen, liegt in der Natur der Sache.

Lange Verfahren, hohe Baupreise, immer mehr kostentreibende Verordnungen und knappe Flächen. Wenn diese Entwicklung so anhält, zeichnet sich für Bürgermeister Wallbrecht bereits eine weitere Verteuerung für Mietwohnungen und auch für Eigentum ab. Das erhöht nicht nur die Not auf dem Immoblilienmarkt, sondern birgt nach Einschätzung Wallbrechts auch die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung: „Der bei uns so wichige Mittelstand wird dünner.“

Was die Arbeitsplätze, von denen Esslingen etwa 50 000 hat, und das Wohnungsangebot betrifft, steht die Stadt in Konkurrenz mit den Umlandgemeinden, wenngleich die Bäume dort auch nicht mehr in den Himmel wachsen. „Auf den Fildern wird bereits um jeden Quadratmeter Ackerboden gekämpft“, weiß Wallbrecht. In diesem Zusammenhang warnt Wolfgang Ratzer vor der Vorstellung, die Menschen in unserer Region könnten von den landwirtschaftlichen Produkten leben, die vor unserer Haustür produziert werden: „Dafür gibt es hier schon viel zu viele Menschen.“

Müssen die Vorgaben des Flächennutzungsplanes unter all diesen Voraussetzungen nicht schnell überprüft und korrigiert werden? Den Zeitpunkt dafür hält Wilfried Wallbrecht noch nicht für gekommen. „Die Frage stellt sich, nachdem die ersten Projekte des aktuellen Flächennutzungsplanes realisiert worden sind.“ Etwa alle fünf Jahre, so der Erste Bürgermeister, müsse überprüft werden, „ob wir nachsteuern müssen“. Und das gelte dann eben nicht nur für die Innenentwicklung der Stadt.