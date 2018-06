Anzeige

Esslingen (red)Die Stadt Esslingen am Neckar verbietet am kommenden Wochenende im gesamten Stadtgebiet sogenannte Facebook- oder Whatsapp-Partys und andere über soziale Netzwerke ausgerichtete Partys oder Ersatzveranstaltungen, um Vandalismus vorzubeugen. Erst am vergangenen Wochenende war in der Nacht von Freitag auf Samstag eine Party in der Esslinger Burg eskaliert und die Polizei musste die Veranstaktung mit mehr als 200 Teilnehmern auflösen. Die Verbote gelten von Freitag, 22. Juni um 18 Uhr, bis Sonntag, 24. Juni, um 6 Uhr.

Wer sich nicht daran hält, muss laut einer gemeinsamen Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Reutlingen und des Bürgermeisteramts Esslingen mit Zwangsgeld in Höhe von 1.000 € und Strafverfahren rechnen. Hinzu kommen können weitere Gebühren für den Einsatz der Polizei. Das Polizeipräsidium Reutlingen sowie der Kommunale Ordnungsdienst der Stadt Esslingenwerden die Einhaltung der Verbote kontrollieren. Die von der Stadt Esslingen dazu erlassene Allgemeinverfügung ist auf der städtischen Homepage unter www.esslingen.de eingestellt.

Für Freitag, 22. Juni, wurde über das soziale Netzwerk Facebook zu einer Party auf dem Gelände der Burg in Esslingen am Neckar eingeladen. Bis Donnerstagmittag hatten dort bereits ungefähr 200 Personen als Teilnehmer zugesagt. Als Eigentümer der Esslinger Burg untersagt die Stadt Esslingen am Neckar diese Veranstaltung wie auch andere Facebook- oder Whatsapp-Parties oder Ersatzveranstaltungen im gesamten Stadtgebiet, um Vandalismus vorzubeugen und um die Bewohner in den umliegenden Wohngebieten vor erheblichen Störungen zu schützen. Zudem gibt es auf der Esslinger Burg nicht die notwendige Infrastruktur für eine solche Party. Die Einhaltung des Verbots wird von dem Polizeipräsidium sowie vom Kommunalen Ordnungsdienst konsequent überwacht.