EsslingenÜber den künftigen Standort der Esslinger Stadtbücherei haben die Bürger entschieden – nun müssen Gemeinderat und Verwaltung dafür sorgen, dass das ambitionierte Projekt im Bebenhäuser Pfleghof gelingt. Damit am Ende der bestmögliche Entwurf steht, will die Stadt ein aufwendiges Planungsverfahren, das rund 250 000 Euro kosten wird. Sechs der rund 30 Büros, die in der ersten Runde antreten, werden vorab von der Stadt als Teilnehmer gesetzt. Im Gemeinderat war deren Auswahl nicht unumstritten. Die Grünen monierten, dass den meisten der nominierten Büros Erfahrungen mit Bücherei-Neubauten und Denkmal-Sanierungen fehlten. Am Ende wurde die