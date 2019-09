EsslingenMit ihrer überraschenden Kampfkandidatur gegen den Favoriten ihrer eigenen Fraktion hat Brigitte Häfele die Diskussionen um die Nachfolge des bisherigen Esslinger Bürgermeisters für Ordnungswesen, Soziales, Schule und Kultur, Markus Raab, um eine weitere Pikanterie bereichert und die Grünen in die Zwickmühle gebracht. Die wollen den Namen ihres Favoriten für diese Position bis zum Ende der Bewerbungsfrist am Sonntagabend für sich behalten. Nun ist Brigitte Häfele, immerhin Vize-Fraktions-Chefin der Grünen im Gemeinderat, vorgeprescht und hat erklärt, dass sie selbst ins Rennen gehen wolle, obwohl sich ihre Partei in einem internen