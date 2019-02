Anzeige

Esslingen Die CDU ist auf der Suche – auf einer nicht ganz einfachen. Sie will einen Nachfolger für Bürgermeister Markus Raab finden, der nach Ablauf seiner zweiten Amtszeit Ende August nicht erneut für den Posten kandidieren will. Doch die Anforderungen sind hoch, denn der Leiter des Dezernats ist für zahlreiche Aufgaben zuständig – und die Wahl des Nachfolgers birgt dieses Mal eine Besonderheit.

Das Dezernat 4 im Rathaus umfasst ein breites Spektrum an verschiedenen Bereichen. Der Leiter, also derzeit Markus Raab, ist nicht nur für Ordnung und Kultur, sondern auch für Soziales und das Schulwesen zuständig. Sprich: Neben Ordnungs-, Standes- und Kulturamt fallen auch das Amt für Bildung, Erziehung und Betreuung sowie das Amt für Soziales, Integration und Sport in seine Verantwortung. Außerdem kümmert man sich in diesem Dezernat auch um Migration, um die städtischen Pflegeheime, die Volkshochschule und Städtepartnerschaften. Darüber hinaus sitzt Raab auch im Aufsichtsrat der Regio Stuttgart Marketing und Tourismus GmbH, im Aufsichtsrat der Esslinger Wohnungsbau GmbH (EWB) sowie im Verwaltungsausschuss der Esslinger Agentur für Arbeit.

Stelle noch nicht öffentlich ausgeschrieben

Noch ist die Stelle nicht öffentlich ausgeschrieben. Dennoch strecken CDU-Gemeinderatsfraktion und CDU-Stadtverband schon ihre Fühler aus. Denn bis Ende April soll der Kandidat oder die Kandidatin für den Posten stehen. Gewählt wird der künftige Beigeordnete zwar erst im Juli, aber es gilt, bestimmte Fristen einzuhalten. Genau das führt auch zu der Kuriosität, dass die derzeitige CDU-Fraktion ihr Vorschlagsrecht in Anspruch nimmt und einen Kandidaten auswählt – aber erst der neue Gemeinderat nach der Kommunalwahl im Mai den Dezernenten wählt. Rein theoretisch könnte das zu Irritationen führen. Denn es ist Usus, dass die drei größten Fraktionen im Gemeinderat die Kandidaten für die drei Dezernentenposten im Rathaus vorschlagen dürfen – nun ist die CDU dran. Sollte sie nach der Wahl jedoch nicht mehr zu den drei stärksten Gemeinderatsfraktionen zählen, wäre das Prozedere zumindest nicht ganz unumstritten.

Doch mit diesem Szenario rechnet eigentlich niemand. Deshalb sind die Christdemokraten nun schon fleißig auf der Suche – und die Mehrheit der anderen Gemeinderäte hat nichts dagegen. Man habe schon einige gute Bewerberinnen und Bewerber im Visier, sagt Jörn Lingnau, Vorsitzender der CDU-Fraktion im Gemeinderat. Allerdings seien es nicht allzu viele, weil das Anforderungsprofil angesichts des sehr breit gefächerten Zuständigkeitsbereichs sehr hoch sei. Man suche also jemanden, der sich auf mehreren Gebieten auskennt. „Jemanden, der alles abdeckt, werden wir wohl nicht finden“, glaubt Lingnau. Aber das sei letztlich auch nicht notwendig, schließlich seien die Amtsleitungen in dem Dezernat sehr gut. Sinnvoll ist aus Sicht des stellvertretenden CDU-Fraktionschefs Edward-Errol Jaffke allerdings schon eine gewisse Verwaltungserfahrung. Einen Quereinsteiger aus der Wirtschaft ganz ohne Ahnung von Kommunalverwaltung kann er sich nur schwer als Kandidaten vorstellen.

Stadtverband sucht in der freien Wirtschaft nach Kandidaten

Das sieht Tim Hauser, Vorsitzender des CDU-Stadtverbands, etwas anders. „Es gibt nicht mehr unbedingt nur den klassischen Weg über die Verwaltung“, findet er. Auch der Stadtverband schaut sich nach geeigneten Kandidaten für die exponierte Stelle um – unter anderem in der freien Wirtschaft. „Wir haben ein landesweites Netzwerk und sind schon in Gesprächen mit einigen Leuten“, sagt Hauser. Wie viele das sind, will er nicht sagen. Aber er macht sich keine Sorgen, dass sich der allgemeine Fachkräftemangel bei der Besetzung dieser Stelle auswirken könnte: „Das ist eine hochattraktive Stelle in einer hochattraktiven Stadt“, findet er. Gleichwohl sei auch klar: „Eine eierlegende Wollmilchsau, die alle Bereiche abdeckt, kann es eigentlich nicht geben.“ Dazu sei das Spektrum der Aufgaben zu groß. Eine gewisse fachliche Eignung müsse der Bewerber aber natürlich mitbringen. Ein CDU-Parteibuch hingegen – da sind sich Lingnau, Jaffke und Hauser einig – ist nicht zwingend erforderlich. Eine politische Nähe zur Partei wünscht man sich aber schon.

Im Rathaus selbst zeigt man sich bescheiden. Ein Mitspracherecht bei der Auswahl des Kandidaten habe die Verwaltungsspitze ohnehin nicht – abgesehen von der Stimme des Oberbürgermeisters bei der Wahl, sagt der städtische Pressesprecher Roland Karpentier. Aber man wünsche sich natürlich, dass der Bewerber eine Affinität zu kommunalen Belangen habe und sich auf verschiedenen Posten bereits für eine Leitungsposition empfohlen habe. Auch eine fachliche Kompetenz in einzelnen Kernbereichen des Dezernats wäre wünschenswert, sagt Karpentier – auch wenn der künftige Beigeordnete sicher nicht in allen Bereichen Experte sein könne.

Bewerbungsfrist endet am 28. April

Die Bewerbungsfrist für den Posten des Dezernenten endet am 28. April. Die Wahl findet allerdings erst nach der Kommunalwahl statt, und zwar am 22. Juli. Die Zeit dazwischen muss die CDU nutzen, um sich auf einen Kandidaten zu einigen. Dieser stellt sich üblicherweise auch in den anderen Fraktionen vor, am 10. Juli soll er dann im Verwaltungsausschuss vorstellig werden. In der Regel findet kurz vor der Wahl noch ein Kennenlerngespräch mit dem Oberbürgermeister statt. Das Amt antreten wird der neue Bürgermeister allerdings nicht direkt nach der Wahl, sondern erst am 1. September.

Weitere Informationen

Attraktivität: Der Fachkräftemangel, mit dem auch viele Kommunalverwaltungen zu kämpfen haben, wirkt sich bei der Besetzung von Beigeordnetenstellen kaum aus, sagt Arne Pautsch, Professor für öffentliches Recht und Kommunalwissenschaften und Dekan der Fakultät Management und Recht der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg. „Diese Stellen haben nach wie vor eine gewisse Attraktivität, weil sie mit einer gewissen Besoldung verbunden sind und sie einfacher zu erreichen sind als etwa Bürgermeister-Posten“, sagt Pautsch. Denn während man eine Volkswahl gewinnen müsse, um Bürgermeister zu werden, reiche es bei einer Dezernentenstelle, den Gemeinderat zu überzeugen. Zudem könne man so jenseits der üblichen Beamtenlaufbahn und ohne Staatsprüfung an eine Beamtenstelle kommen. Allerdings könne sich ein solcher Job auch als Schleudersitz erweisen, wenn man nach der Amtsperiode von acht Jahren nicht wiedergewählt wird. Dennoch sei es kein Problem, Interessenten für solche Stellen zu finden.

Vorschlagsrecht: Laut Pautsch ist das Vorschlagsrecht der größten Fraktionen im Gemeinderat für die Dezernentenposten in der Gemeindeordung vorgegeben. Das hält er auch für sinnvoll, denn die kommunale Selbstverwaltung lebe bewusst von demokratischen Parteien, die eine gewisse Mittlerfunktion ausüben sollten. Und letztlich handele es sich bei Beigeordnetenposten auch um politische Ämter. Gleichwohl gelte bei der Besetzung von Beamtenstellen stets auch der Grundsatz der Bestenauslese: Nur das richtige Parteibuch reicht nicht, wenn die Kompetenzen fehlen. Das hätte Pautsch allerdings gern klarer in der baden-württembergischen Gemeindeordnung festgeschrieben. Anders als etwa in Niedersachsen seien hier keine Qualitätskriterien für Beigeordnetenämter vorgegeben. In Niedersachsen müssten Bewerber nach dem Kommunalgesetz ausdrücklich die „für ihr Amt erforderliche Eignung, Befähigung und Sachkunde besitzen“ – in Baden-Württemberg hingegen könne laut Gemeindeordnung zum Beigeordneten bestellt werden, wer das 68. Lebensjahr noch nicht vollendet habe.