EsslingenWer von außen durch die große Glasfront in das historische Kielmeyer-Haus am Marktplatz schaut, blickt auf eine große Baustelle. Hier liegen Arbeitsgeräte neben Baumaterial und Holzlatten auf dem nackten Betonboden. Doch der Eindruck täuscht: Die Bauarbeiten sind inzwischen weit gediehen. Möglichst um Ostern herum wollen Lutz und Hannes Kielmeyer hier ihr neues Restaurant eröffnen. Das Konzept ist fertig, der Name („Kielmeyers 1582“) steht, auch Küchen- und Serviceteam sind schon rekrutiert – allerdings ist eine wichtige Frage noch ungeklärt: Wie steht es um die Außenbewirtschaftung?

Dieses Thema treibt die 29 und 32 Jahre alten Brüder