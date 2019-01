EsslingenWenn die jetzigen Zehntklässler und ihre Eltern in den nächsten Wochen zum Informationsabend über die Kursstufe kommen, sind die Stuhlreihen im Esslinger Theodor-Heuss-Gymnasium (THG) garantiert gut gefüllt. Das dürfte an den anderen allgemeinbildenden Gymnasien im Land nicht anders sein. Denn der Abiturjahrgang 2021 ist der erste, der in den Genuss der neuen Oberstufe und damit verbunden auch des neuen Abiturs im Land Baden-Württemberg kommen wird.

Die Reform der Reform führt ein Stück weit zurück in die Zeit der Grund- und Leistungskurse, in der neuen Ära heißen sie Basis- und Leistungsfächer. Die neue gymnasiale Oberstufe soll den