EsslingenEigentlich müssten die Stadträte jubeln: Mit dem Ja des Verwaltungsausschusses zum Verkauf der städtischen Fläche auf dem ehemaligen Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) am Montag rückt die lang ersehnte Bebauung der Brache ein ganzes Stück näher. Doch von Begeisterung ist wenig zu spüren: Vollends überzeugt ist kaum jemand im Gemeinderat von den aktuellen Plänen für das Filetstück in Bahnhofsnähe. Doch man fühlt sich unter Zeitdruck.

Denn das Areal an der Berliner Straße liegt seit Jahren brach. Das ist vielen ein Dorn im Auge, handelt es sich doch um ein exponiertes Gelände am Rande der Innenstadt, das bei der Anreise mit dem Zug sofort ins Auge