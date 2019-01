An der Köngener Straße in Berkheim kommt man schon jetzt barrierefrei in den Bus – das ist nicht überall der Fall.

EsslingenEs gibt rund 300 Bushaltestellen in Esslingen – doch nur 55 davon sind barrierefrei. Das soll sich nun ändern. Die Stadt will bei dem Thema Gas geben und verstärkt Haltestellen barrierefrei ausbauen. Das liegt auch an der gesetzlichen Vorgabe, dass bis Anfang 2022 alle Bushaltestellen in Deutschland barrierefrei sein müssen. Diesen Zeitplan wird man in Esslingen allerdings nicht einhalten können – stattdessen will man Schlupflöcher nutzen, die der Gesetzgeber für solche Fälle vorgesehen hat. Dieses Vorgehen sehen einige Stadträte kritisch.

Vor allem die Linke macht schon länger Druck bei dem Thema und hat mit einem entsprechenden Antrag dafür gesorgt, dass nun mehr Zug in die Sache kommt. Ganz zufrieden zeigte sich der Linken-Stadtrat Tobias Hardt in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt aber immer noch nicht. Ihm geht der Ausbau der Haltestellen viel zu langsam voran, zudem fehlt ihm ein genauerer Ausbauplan. Schließlich gehe es laut Personenbeförderungsgesetz um eine Pflichtaufgabe, die bis 2022 zu erfüllen sei. Darüber hinaus gelte es, die UN-Konvention zur Teilhabe aller Menschen mit und ohne Behinderung zu erfüllen.

Auch der Grünen-Stadtrat Helmut Müller-Werner ist wenig begeistert von dem Tempo, das in dieser Sache bislang an den Tag gelegt wurde: „Bisher ist noch nicht spürbar, dass es in der Sache vorangeht, das zieht sich einfach.“ Wenn einem das Thema wichtig sei, bearbeite man es zügig – wenn nicht, suche man eben Begründungen, um es hinaus zu schieben. Während die SPD-Rätin Yvonne Tröger die jetzigen Ausbaupläne der Stadt für die Bushaltestellen lobte, sagte CDU-Rat Gerhard Deffner: „Das Thema beschäftigt uns schon seit Jahren. Und es geht ja nicht nur um Barrierefreiheit, sondern auch um Komfort: Wir können die Leute ja nicht im Regen stehen lassen.“ Auch Eberhard Scharpf (Freie Wähler) bat die Stadt, die Sache jetzt zügig anzugehen.

Doch Bürgermeister Ingo Rust, der für den Nahverkehr zuständig ist, wollte die Kritik nicht auf sich sitzen lassen. Die Stadt sei keineswegs untätig, allein im vergangenen Jahr sei ein halbes Dutzend Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut worden. Im Übrigen wolle die Stadt nicht einfach ohne Plan losrennen: „Beim Wandern suche ich mir auch in Ruhe einen Weg aus und schaue, wo ich Pause mache und wie weit meine Kraft reicht.“ So verfahre die Stadt auch bei diesem Thema: „Wir haben ein Ziel erarbeitet und eine Liste, nach der wir vorgehen wollen.“ Es sei aber utopisch, alle Haltestellen innerhalb von zwei Jahren umzubauen, dafür reichten die Kapazitäten bei Weitem nicht. Doch eben weil dem Gesetzgeber klar sei, dass eine Stadt mit 300 Haltestellen beim Ausbau nicht genauso schnell sein könne wie ein Dorf mit drei Haltestellen, habe er Hintertürchen für Kommunen wie Esslingen offen gelassen.

Die Stadt ist die Sache laut Rust nun sehr strukturiert angegangen und hat zunächst eine detaillierte Analyse aller Haltestellen erstellt. Dabei wurde unter anderem erhoben, ob es einen Wetterschutz, eine Sitzgelegenheit, einen Mülleimer und Beleuchtung gibt, wie die Zuwege für die Fahrgäste sind, wie der Bus anfahren kann, ob genügend Platz für Rollstuhlfahrer vorhanden ist und ob es ein Hochbord und ein taktiles Leitsystem gibt.

Zudem wurden die Haltestellen in drei Kategorien eingeteilt: Die 22 Stadtteilhaltestellen übernehmen eine zentrale Funktion für den jeweiligen Stadtteil: Dabei handelt es sich entweder um die Haltestelle mit den höchsten Ein- und Aussteigerzahlen oder um die wichtigste Haltestelle für die Umstiegsbeziehungen in dem Gebiet. Als Haupthaltestellen gelten die 20 Stopps mit vielen Fahrgästen, vielen Umsteigebeziehungen oder einer hohen gesellschaftlichen Relevanz, also etwa mit wichtigen Einrichtungen wie einer Schule, einem Pflegeheim oder einem Krankenhaus in der Nähe. Alle anderen Halte gelten als normale Haltestellen.

Die Stadt will nun zunächst die Stadtteil- und die Haupthaltestellen ausbauen. So könne schon einmal ein barrierefreies Grundnetz geschaffen werden, bis das gesamte Busnetz barrierefrei ist. Anhand der Prioritätenliste könne die Stadt dann künftig in dem Rahmen weiter ausbauen, wie es finanziell und im Hinblick auf die Kapazitäten gerade möglich ist.

Eine Vorgabe mit Hintertürchen

Barrierefreiheit: Laut dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS) sind Bushaltestellen dann barrierefrei, wenn ein Hochbord zum ebenerdigen Einstieg in den Bus vorhanden ist sowie Leitstreifen, die Sehbehinderten bei der Orientierung helfen sollen. Auch genügend Platz für Rollstühle und Kinderwagen sowie ein barrierefreier Zugang zur Haltestelle sind ein Muss.

Verpflichtung: Laut Gesetz müssen alle Bushaltestellen bis zum 1. Januar 2022 barrierefrei ausgebaut sein, doch dem VVS ist keine Kommune in der Region Stuttgart bekannt, die das rechtzeitig schafft. Allerdings gilt die Frist laut VVS auch nicht, wenn im Nahverkehrsplan begründet wird, warum das nicht gelingt – dabei könnten auch finanzielle, personelle oder städtebauliche Gründe genannt werden.

Vorreiterin: Laut dem VVS hat die Stadt Esslingen bei dem Thema eine Vorreiterrolle eingenommen, indem sie ihre Haltestellen vorab und mit eigenem Personal erhoben und ein Ausbaukonzept erarbeitet hat. Dieses solle anderen Kommunen in der Region als Vorbild dienen.

