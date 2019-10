EsslingenEsslingen ist die Stadt der Grenzen: Die Stadtplaner haben mit schwierigen Bedingungen zu kämpfen. Der Fluss, die Hügellandschaft, die Enge vieler Straßen. Dazu die dreifache Supersperre quer durch die Stadt: Neben dem Fluss liegen Eisenbahnschienen und eine viel befahrene Bundesstraße. Und schließlich sind da noch, quer über alles, die Brücken. Sie sind so etwas wie die Eckpfeiler der Esslinger Infrastruktur. Und dennoch ist in der Stadt sehr viel mehr möglich, als der erste Blick verrät. So steht aufgrund des großen Bedarfs an Wohnungen die Idee im Raum, mit leichtem Material, etwa Holz, häufiger in die Höhe zu bauen.

Doch die