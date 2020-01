EsslingenDomenic stützt das Kinn auf die Hand, der Blick zuckt über die Auslage an Pöppeln, Plättchen und Papptableaus. „So viele Möglichkeiten“, murmelt er. Der junge Mann, der da auf einem Klappstuhl im Spieleladen Würfelzwerg hockt und sich über die Auslage auf den Tapeziertischen beugt, ist am Zug – und grübelt. „Terramara“ ist an diesem Abend das Brettspiel der Wahl für die vier Spieler – ein Hirnverzwirbler, der viel abzuwägen und einiges vorzuplanen verlangt. Die Mitspieler um ihn herum beobachten ihn gespannt – oder tüfteln schon längst am eigenen Zug herum.

Ein Mittwochabend in der Esslinger Altstadt: Derweil draußen