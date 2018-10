Anzeige

Esslingen (adi)11.187 Esslinger haben sich in einem Bürgerbegehren dafür ausgesprochen, die Stadtbücherei am angestammten Standort in der Heugasse zu modernisieren und zu erweitern. Darüber wird demnächst in einem Bürgerentscheid abgestimmt. Nun bringt die SPD-Gemeinderatsfraktion eine weitere Variante ins Spiel: Mit einem Dringlichkeitsantrag wollen die Sozialdemokraten erreichen, dass der Gemeinderat das Ansinnen des Bürgerbegehrens aufgreift und seine Entscheidung für einen Bücherei-Neubau in der Küferstraße revidiert. Diese Möglichkeit sieht die Gemeindeordnung ausdrücklich vor. Die übrigen Ratsfraktionen zeigen sich fürs Erste reserviert.