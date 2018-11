EsslingenDie Initiative lebenswerte Pliensauvorstadt fordert angesichts der Pläne, auf dem Danfoss-Areal eine Fertigungshalle mit Bürogebäude für die Firma Daimler zu bauen, ein Gesamtentwicklungskonzept für den Stadtteil. Dabei sollen auch Fragen der Wohnungsbauentwicklung und die künftige Schullandschaft eine Rolle spielen. In einem offenen Brief an die Fraktionen und Gruppen des Gemeinderats, die Stadtverwaltung und den Bürgerausschuss klingt die Sorge an, dass die in den vergangenen Jahren erreichten Erfolge für mehr Lebensqualität in der Pliensauvorstadt gefährdet werden könnten.

Durch die geplanten Bauvorhaben auf dem VW Hahn-Areal und dem