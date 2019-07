EsslingenDer Philharmonische Chor Esslingen liebt es, das Publikum in seinen Sommerkonzerten stets aufs Neue zu überraschen. Lebhaft erinnern sich Freunde des Ensembles, das zu den herausragenden Vertretern der Esslinger Musikszene gehört, an dessen Konzert „Vier Elemente“ zusammen mit den Talking-Drums-Ladies oder an das Konzert „Opera!“ vor zwei Jahren, als der Konzertchor als Opernchor agierte. Diesmal heißt es „Ein romantischer Sommertag“, wenn Dirigentin Sabine Layer und ihr Ensemble am Sonntag, 14. Juli, ab 19 Uhr ins Gemeindehaus am Blarerplatz einladen – dann erwartet das Publikum ein Konzert „in Ton und Aktion“.

