EsslingenNach einem Krisengespräch der Stadt Esslingen mit dem Staatlichen Schulamt Nürtingen und dem Gesundheitsamt des Landkreises Esslingen ist noch unklar, ob und in welchem Umfang der Unterricht nach Ostern in der PCB-belasteten Zollberg-Realschule weitergehen kann. Baubürgermeister Wilfried Wallbrecht sprach am Mittwoch vor dem gemeinderätlichen Schulausschuss von einem „Gutachterstreit“. Das Gesundheitsamt des Landkreises vertrete die Ansicht, dass trotz Messwerten von teilweise bis zu 3614 Nanogramm PCB pro Kubikmeter Luft keine Gesundheitsgefährdung für die Nutzer der Räume vorliege. Es begründet seine Auffassung damit, dass die Werte der PCB-Richtlinie darauf ausgelegt seien, dass man sich 40 Jahre lang an jedem Tag im Jahr 24 Stunden lang in dem Gebäude aufhalte. Dagegen hat das Privatunternehmen BAD, das für die Schulverwaltung im Land den arbeitsmedizinischen Dienst für die Lehrkräfte übernimmt, davon abgeraten, den Schulbetrieb nach den Osterferien in dem betroffenen Gebäude wieder aufzunehmen. Die Stadt rechnet nun damit, bis Freitag eine mit dem Landesgesundheitsamt abgestimmte Stellungnahme des Kreisgesundheitsamts schriftlich zu erhalten.

Die Verunsicherung unter Eltern und Lehrern ist indessen groß. Wallbrecht kann noch nicht sagen, wie es nach Ostern für die Kinder und Jugendlichen weitergeht. Die Verwaltung will während der Ferien zwei Räume probesanieren lassen. Parallel sollen Zwangslüftungen in allen Räumen installiert werden, um über regelmäßige Messungen die Wirksamkeit der Sanierungsschritte zu überprüfen und die Belastungsquellen und belasteten Gegenstände zu identifizieren. Zugleich bereitet sie mögliche Sofortmaßnahmen vor, wie der Unterricht nach den Ferien weitergehen könnte. In dem betroffenen Hauptbau der Zollberg-Realschule aus dem Jahr 1962 sind 13 von insgesamt 25 Klassen sowie vier Fachräume, die Verwaltung und das Lehrerzimmer untergebracht. Dazu kommen noch vier Wanderklassen.

Der Eigenbetrieb Städtische Gebäude Esslingen (SGE) hat jetzt die Raumluft an dem benachbarten Anbau der WLB messen lassen, den die Schule bereits nutzt. Zudem lässt er in der Adalbert-Stifter- und in der Lerchenäckerschule messen. Beide auslaufenden Werkrealschulen könnten notfalls Klassen der Zollberg-Realschule aufnehmen. Wobei die Stifter-Schule aufgrund ihrer Lage in der Pliensauvorstadt eher in Frage kommt. Zumal die Oberesslinger Lerchenäckerschule ebenfalls auf der Liste der Häuser steht, die der SGE aufgrund ihrer Bauzeit und Bauart unter potenziellem PCB-Verdacht hat.