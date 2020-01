EsslingenEin Novum gibt es dieses Jahr bei der Veranstaltung zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus. Statt Zeitzeugen- oder Expertenberichten werden dieses Mal die Schüler des Esslinger Georgii-Gymnasiums die Gedenkfeier gestalten. Seit 1996 findet dieser Gedenktag bundesweit am 27. Januar statt – dem Tag, an dem 1945 das Vernichtungslager Auschwitz von Soldaten der Roten Armee befreit wurde. In diesem Jahr jährt sich das Ereignis zum 75. Mal. Die Esslinger Schüler haben sich mit dem Leben einzelner Juden aus der Stadt beschäftigt und die Erlebnisse und Eindrücke unter dem Titel „Sie waren Juden aus Esslingen“ multimedial