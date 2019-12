EsslingenDrei Markttage stehen noch bevor. Schon jetzt ziehen die Organisatoren des Esslinger Weihnachts- und Mittelaltermarkts eine positive Bilanz. Und sie erwarten noch ein starkes Finale am Wochenende. Der Weihnachts- und Mittelaltermarkt läuft seit 26. November und endet am Sonntag um 18 Uhr, der Adventsmarkt in der Ritterstraße und am Postmichelbrunnen läuft an diesem Tag noch bis um 20.30 Uhr.

Ganze vier Wochenende und ein besonders starker Auftakt lassen die Esslinger Stadtmarketing und Tourismus GmbH (EST) als Markorganisatorin zufrieden aussehen. Die ersten zwei Wochen seien bei manchen Ausstellern die umsatzstärksten überhaupt gewesen,