EsslingenDa staunt der Pfarrer, und der Orgelbauer wundert sich: Pfarrer Christof Hermann staunte, wie gut und voll sich die Orgel der Johanneskirche nach der Sanierung und Klangverbesserung anhört: „Das hätte ich unserer Orgel gar nicht zugetraut!“ Orgelbaumeister Michael Mauch wunderte sich hingegen, wie gut besetzt die Johanneskirche beim sonntäglichen Nachmittagskonzert war: „Sonst ist an so einem Nachmittag nicht so viel los.“

Doch der Johanneskirchengemeinde ist die Orgel sehr wichtig, für sie sammelten die Mitglieder sehr kräftig. Zwar wird die technische Überholung und Reinigung von der Evangelischen Gesamtkirchengemeinde Esslingen