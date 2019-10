Esslingen (rok)Die Traditionsfirma Schlienz Omnibus aus Esslingen-Wäldenbronn stellt Ende November ihren Betrieb ein. Gründe dafür nannten die beiden Geschäftsführer nicht. Es handle sich aber um keine Insolvenz, hieß es. Schlienz hat seine Gesellschafteranteile am Tochterunternehmen Fischle & Schlienz an den Partner verkauft, die Omnibusverkehr E. Fischle GmbH mit Sitz in Esslingen-Sirnau. Das Joint Venture-Unternehmen fährt seit 1. Januar 2019 auf acht Buslinien in Plochingen und Umgebung. Außerdem ist die Firma noch auf sechs Linien in Waiblingen und Weinstadt unterwegs. Daran soll sich nichts ändern.

Die grünen Busse von Schlienz haben viele Jahrzehnte zum Stadtbild in Esslingen gehört. Der Einschnitt kam mit der europaweiten Ausschreibung des Esslinger Linienverkehrs. Die Firmen Fischle und Schlienz, die für 49 Prozent des Esslingen-Verkehrs die Lizenz hatten, gingen leer aus. Dem Busunternehmen Schefenacker ging es nicht viel anders. Es ergatterte noch eine einzige Linie. Weil die aber wirtschaftlich nicht zu betreiben war, gab Schefenacker seine Konzession zurück und verkaufte den Betriebshof in Sirnau.

Zum Zug kam bei dieser Ausschreibung die Firma Rexer aus Calw, die im Juli 2018 ein Drittel des Bündels erhielt – und ein Jahr später Insolvenz anmeldete.

Der nicht ganz reibungslose Übergang an die auswärtige Firma hatte jede Menge Unruhe in die Stadt gebracht. Im Februar dieses Jahres hatte Ralf Steinmetz, der Geschäftsführer von Fischle & Schlienz, den Calwern vorgeworfen, sie würden einige Regeln des Tarifvertrags nicht einhalten. Der Konkurrent verschaffe sich einen Wettbewerbsvorteil auf Kosten der Beschäftigten. Rexer wies dies zurück. Eine Anwaltskanzlei, die von der Stadt Esslingen mit der Prüfung beauftragt worden war, konnte keine Anhaltspunkte für diese Vorwürfe finden.

Was nun die Geschäftsführung von Schlienz genau bewogen hat, den Betrieb einzustellen, ist nicht bekannt. Man wolle „keine Auskünfte und Kommentare“ geben, schrieb Jürgen Schlienz, der zusammen mit Eberhard Schlienz die Geschäfte des Wäldenbronner Unternehmens führt.

Keine Folgen für Fahrgäste

Ralf Steinmetz, Chef des gemeinsamen Unternehmens Fischle & Schlienz, bestätigte am Dienstag jedoch, dass Schlienz seine Gesellschafteranteile verkauft hat. Das Joint Venture befinde sich nun zu 100 Prozent in der Hand von Fischle. Schlienz habe überdies die Fahrten, die er für das bisherige Tochterunternehmen fuhr, an diese übergeben. „Der Fahrgast wird gar nichts von diesem Wechsel bemerken“, betonte Steinmetz.

Die Busfahrer Christian Schlienz und Ernst Fischle gründeten 1932 ein Busunternehmen. In den 50er-Jahren schied Ernst Fischle aus und gründete eine eigene Firma. Aus Schlienz wurde 2011 die Schlienz-Tours ausgegliedert, die ihren Sitz in Kernen-Rommelshausen hat und mit schwarzen Bussen unterwegs ist. Schlienz-Tours Kernen hat keinerlei Verbindung zu Schlienz in Esslingen mehr.