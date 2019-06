EsslingenDer kommende 11. Juli wird für viele Menschen in Esslingen eine gewissen Erleichterung bringen. An diesem Tag eröffnet Oberbürgermeister Jürgen Zieger offiziell die sanierte Augustinerbrücke zwischen Frauenkirche und Neuem Rathaus am Altstadtring. Damit ist die Zeit der teils massiven Einschränkungen auf einer der verkehrsreichsten innerstädtischen Brücken beendet – und dies auch noch im vorgegebenen Zeitrahmen. Gut 12 Millionen Euro wird allein die Sanierung der 1970 erbauten Brücke am Ende kosten. Allerdings beläuft sich der Aufwand für das Gesamtprojekt auf etwa 16 Millionen Euro, wenn man die Arbeiten an der Tiefgarage Kleiner Markt unter