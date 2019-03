EsslingenDer öffentliche Nahverkehr in Esslingen soll für die Bürgerinnen und Bürger an Reiz gewinnen. Zwei Bausteine, um dieses Ziel zu erreichen, sind das vom 1. April an geltende neue Stadtticket für drei Euro pro Tag und ein Servicepoint im Pavillon direkt auf dem Bahnhofplatz, der gestern eröffnet wurde. Dort sollen für die Fahrgäste keine Fragen offen bleiben, die den öffentlichen Nahverkehr betreffen.

Am 1. April tritt die große Tarifreform des Verkehrs- und Tarifverbundes Stuttgart (VVS) in Kraft und damit fällt auch der Startschuss für das Stadtticket in Esslingen. Es schließt beliebig viele Fahrten im Esslinger Stadtverkehr ein. Das