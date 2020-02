EsslingenEigentlich gibt es sie noch gar nicht. Oder nur auf dem Papier. Dennoch soll die „Neue Realschule Pliensauvorstadt“ – so ihr vorläufiger Arbeitstitel – zum kommenden Schuljahr mit zwei Klassen im sogenannten Neubau der bisherigen Adalbert-Stifter-Schule an den Start gehen. Und sie ist auf jeden Fall etwas für große und kleine Leute mit Pioniergeist. Denn sie bietet allen Beteiligten die Chance, eine neue Schule von Anfang an mit zu prägen. „Pflanzen – wachsen – mitgestalten“ hat die Stadt den Prozess vom Geisterhaus einer leer stehenden Werkrealschule zu einem Hoffnungsträger in der Esslinger Bildungslandschaft