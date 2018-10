Esslingen Dieser Extremsommer war ein Vorgeschmack darauf, was uns angesichts des Klimawandels in Zukunft häufiger erwarten könnte. Doch nicht nur die Menschen, sondern auch die Bäume in der Stadt haben unter der Hitze und Trockenheit gelitten – vor allem die Arten, die generell kühlere Temperaturen bevorzugen. Deshalb erprobt die Stadt verstärkt neue Sorten und Arten, die besser mit einem wärmeren Klima klar kommen. Zudem strebt man insgesamt mehr Bäume in der City an, braucht dafür aber auch mehr Personal.

Stadtbäume sind ohnehin schon mehr Belastungen ausgesetzt als Bäume im Wald, denn sie müssen unter anderem mit verdichteten und versiegelten